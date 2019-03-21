الخلفي: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي..والحكومة حريصة على إنجاحه

هبة بريس ـ الرباط

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّ إرادة الحكومة هي إنجاح الحوار الاجتماعي، موضحا أنّ الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي بالنسبة إلينا.

ولأهمية الحوار الاجتماعي، يقول الخلفي، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، كان هناك إصرار أولا على عدم الإعلان عن إغلاقه، لأنه مستمر، وثانيا لأن الأمل كبير في أن نصل إلى اتفاق يقع اعتماده.

وذكر الوزير، أنّ وزير الداخلية يطلع رئيس الحكومة باستمرار عن معطيات اللقاءات التي تتم في هذا الإطار، منبها إلى أنّ رئيس الحكومة سيتخذ القرارات المطلوبة حتى نصل إلى اتفاق يهم الحوار الاجتماعي.

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