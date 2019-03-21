فضيحة: بعد اتهام المقاطعين ب”الخونة”.. شركة “سنطرال دانون” تسحب اعتذارها للمغاربة

هبة بريس - الرباط

على بعد أسابيع قليلة من حلول شهر “رمضان” الكريم، الذي يشهد إقبالا كبيرا على منتوج الحليب بمختلف مشتقاته، عادت شركة “سنطرال دانون” لاستفزاز المغاربة، عبر “سحبها” لاعتذارها حول عبارة “الخونة” التي وصفت بها الفئة المقاطعة.

وفي هذا الصدد، تفاجأت جريدة هبة بريس، اليوم الخميس، بتوصلها بانذار من شركة “يوتيب”، يطالبها بسحب فيديو للمدعو عادل بنكيران، والذي اعتذر عبره للمغاربة حول وصفه للمقاطعين ب”خونة الوطن”.

ووفق الانذار التي توصلنا به، فتبين أن المدعو بنكيران “الناطق الرسمي باسم شركة سنطرال دانون” راسل ادارة “يوتيب” مطالبا إياها بسحب جميع الفيديوهات التي نشرت بعدد من القنوات التابعة للجرائد الاخبارية، والتي توثق لاعتذاره للمغاربة.

والغريب في الأمر، أن المدعو بنكيران الذي طالب ادارة “يوتيب” بحذف فيديوهاته بدعوى خرقها ل”حقوق الملكية” ، هو نفس الشخص الذي راسل الجريدة غير مرة خلال فترة الحملة، وطلب نشر فيديو اعتذاره للمغاربة عن وصفهم ب”الخونة”.

تحرك الناطق الرسمي لشركة “سنطرال دانون”، لحذف “فيديوهات” اعتذاره للمغاربة عن وصف جرح وأساء للجميع، يدفعنا للتساؤل حول ما اذا كانت الشركة بدورها تسحب اعتذارها للمغاربة?

تحرك بنكيران “اللامسؤول” و”الصبياني” من شأنه تحريك حملة المقاطعة ضد الشركة التي يمثلها من جديد، وينذر بسقوطها في أزمة جديدة تزامنا والشهر الكريم، فهل تتحرك “سنطرال دانون” لإصلاح ما يسعى ناطقها الرسمي لافساده?

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