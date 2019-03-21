الوالي لحلو يتفقد المشاريع التنموية بجماعة اولاد حسون والويدان

ضاهر محمد: مراكش

واصل والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو صباح يوم الخميس 21 مارس 2019 لقاءاته التواصلية مع الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش بحضور السيد الكاتب العام للولاية ورؤساء الأقسام وذلك بعقد جلسة عمل بمقر جماعة أولاد حسون وجماعة الويدان، حيث قدمت للسيد الوالي ورقة تقنية من طرف الرئيسين عن مؤهلات وانتظارات ومتطلبات ساكنة الجماعتين في القطاعات التالية: التعليم-الصحة –الطرق – الماء الصالح للشرب – الكهرباء – التطهير –النقل – التعمير- السياحة – الفلاحة والبيئة.

في كلمة الوالي، ركز على ضرورة تضافر جهود الجميع واستحضار الحكامة الجيدة لتلبية حاجيات الساكنة وذلك اعتمادا على البرامج الوطنية:

• برنامج الحد من الفوارق المجالية.

• برنامج الشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

• وكذلك البرامج القطاعية.

هذه البرامج تشكل احدى الحلول والاجوبة عن تساؤلات وتدخلات السادة أعضاء المجلسين.

واختتم السيد الوالي لقاؤه التواصلي بزيارة ملعب كرة القدم التابع لجماعة الويدان الذي يعرف إتمام أشغال بناء المدرجات.

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