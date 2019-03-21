الأمن يمنع مسيرة “شموع ” لاسقاط التعاقد بطنجة (صور)

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

نظم الاساتذة المتعاقدين والمتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة ، وقفة احتجاجية امام المركز ، مساء اليوم الخميس 21 مارس، وسط انزال كبير للقوات العمومية، لمنع مسيرة احتجاجة كانت مسطرة ضمن الشكل النضالي .

وشهد محيط المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة انزالا امنيا كبيرا قبل انطلاق الوقفة الاحتجاجية ، حيث تدخلت القوات العمومية لمنع اساتذة التعاقد من تنظيم مسيرة نحو وسط المدينة كما سطرت لذلك التنسيقية ، لتبدأ عملية كر وفر بين القوات العمومية والاساتذة على الطول الشارع المؤدي الى مدار “كاستيا” .

وأكد متحدث باسم التنسيقية الجهوية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في تصريح لموقع “هبة بريس” ، أن هذا الشكل الاحتجاجي الذي شارك فيه عدد من الاساتذة المنظوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يأتي ردا على تعنت الوزارة في ترسيمهم، وتعبيرا عن رفضهم للاجراءات التي اتخذتها الوزراة في حقهم خصوصا تطبيق مسطرة “ترك الوظيفة”.

وكانت التنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين بجهة طنجة تطوان الحسيمة قد نظمت الأربعاء الماضي 13 مارس وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية بتطوان ، تجسيدا للبرنامج النضالي للأسبوع الثاني من الاحتجاجات، والتي قامت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد” بتسطير برنامج احتجاجي موزع بمختلف الجهات والأقاليم بالجهة .

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