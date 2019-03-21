ترامب: آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

هبة بريس ـ وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقال ترامب بتغريدة على “تويتر” “بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!”.

وسبق أن ذكرت صحيفة عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيستقبل نتنياهو، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، أي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، للكنيست رقم 21، المقرر إجراؤها، في التاسع من الشهر المقبل.

وأوردت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر رسمية أمريكية أن الرئيس ترامب، من المتوقع أن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، كما طلب منه، مرارا، نتنياهو، وذلك خلال الزيارة المزمعة لواشنطن، الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن نتنياهو قد صرح خلال لقاءه، أمس، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وبأن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى جزءا من أرض دولة إسرائيل

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