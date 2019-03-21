الرباط ترفض مجددا تصريحات المفوض الأممي حول استقلال القضاء

هبة بريس ـ الرباط

رفضت الحكومة المغربية مجداد التصريح الذي أدلى به مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول استقلال القضاء والمحامين، وأعلنت أنها قدمت اقتراحات لتعزيز برنامج المفوض ولم تفرض عليه قيودا.

جاء هذا في ندوة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عقدها بالرباط الخميس 21 آ مارس الجاري.

وذكر الخلفي ببلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عممته على الصحافة، أعلنت فيه أن “مقاربة المقرر الأممي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة والذي انطلق منذ 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية”.

وقال بلاغ المندوبية إنه “عوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق”.

وأعلن البلاغ أن “السلطات المغربية أخذت علما بالبلاغ الصحفي للمقرر الخاص الصادر بتاريخ 19 مارس 2019 الذي تم نشره على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي أعلن من خلاله عن عدم إمكانية القيام بزيارته المبرمجة للمغرب في الفترة الممتدة بين 20 إلى 27 مارس 2019، بسبب ما اعتبره غيابا للضمانات

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0