أكادير: الأمن يعتقل ” بيبوط” مروع ساكنة المدينة

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت العناصر الأمنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، صباح اليوم الخميس 21 مارس، القبض على شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية المتعددة في السرقة تحت التهديد، والاغتصاب، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المساس بالنظام العام وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وهو ما تمت إثارته في مقالات سابقة بهبة بريس.

وجرى توقيف المشتبه فيه، الملقب بــ”بيبوط”، حسب مصادر الجريدة، على مستوى حي الخيام بمدينة أكادير، وذلك بعدما كان يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث، للاشتباه في تورطه في عدة قضايا متعلقة بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المساس بالنظام العام وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الاجرامية المنسوبة إليه.

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