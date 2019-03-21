السعيدية.. مجلس جهة الشرق ينظم المنتدى الدولي للتعاون والشراكات المحلية

هبة بريس : وجدة

ينظم مجلس جهة الشرق وجهة الشرق الكبير بفرنسا، يومي 25 و26 مارس الجاري ، بمدينة السعيدية، “المنتدى الدولي للتعاون والشراكات المحلية”، الذي يندرج ضمن الملتقيات الدولية للتعاون اللامركزي لجهة الشرق، بدعم من وزارة الداخلية المغربية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في إطار المشروع الذي يدعمه الصندوق المشترك الفرنسي المغربي لدعم التعاون اللامركزي.

والهدف من تنظيم الملتقى الذي سيشارك فيه أزيد من 50 جماعة ترابية من إفريقيا، وأوروبا، الحفاظ على مكتسبات الشراكات المحققة، ونسق تسييرها وتنفيذها، كما يشكل هذا اللقاء كذلك فرصة للتشاور والتبادل، والحديث عن سبل تحسين ولوج المتدخلين للموارد (الخبرات، الموارد المالية، التكوينات، وفك العزلة و الممارسات الجيدة وتكوين العاملين وأصحاب القرار، وإلى تكوين وتدعيم أرضية حقيقية لتجميع الموارد لبناء أهداف مشتركة مقروءة ومرئية في إطار برمجة سنوية أو متعددة السنوات، مستندة على محتوى عملي.

ويمكن لهذه الأرضية الدولية أيضا، أن تتخذ شكل ميثاق مصادق عليه ومتقاسم من لدن المشاركين، كعقد شرف، وإلى فتح الجهة لشراكات جديدة ثنائية ومتعددة الأطراف، شمال/جنوب، جنوب/جنوب، شمال/جنوب/جنوب مع جماعات ترابية أخرى إفريقية، أوروبية وأسيوية.

وستختتم هذه التظاهرة الدولية بتوقيع الميثاق، واتفاقيات التعاون، وطلبات التعبير عن الاهتمام، وبروتوكولات اتفاق.

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