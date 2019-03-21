كارثة بنهر دجلة في العراق.. غرق عبارة على متنها أكثر من 75 شخصا

نُشر بتاريخ :  2019-03-21 - 14:47
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هبة بريس - وكالات

قال نائب محافظ نينوي، الخميس، إن عشرات الأشخاص غرقوا إثر انقلاب عبارة، على متنها أكثر من 75 شخصا، في جزيرة أم الربيعين بمدينة الموصل العراقية.

وذكرت مصادر عراقية أن عدد الوفيات بغرق العبارة ارتفع إلى 66 شخصا حتى الآن، في وقت هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في نهر دجلة. وكانت الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 45.

وأفاد مراسلنا بمقتل 56 امرأة وطفلا إضافة إلى 10 رجال، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكون السبب وراء هذا الحادث.

وأضاف “وهذا بسبب غياب غياب الضوابط والرقابة على مالكي العبارات”.

وقال مدير الدفاع المدني في الموصل إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة، مضيفا أن فريق الإنقاذ ما يزال ينتشل ناجين.

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