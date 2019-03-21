النصر السعودي يراسل الفيفا لمنع أمرابط من اللعب مع المنتخب

ادريس دحني – هبة سبور

كشفت مصادر صحفية أن فري النصر السعودي قد راسل الفيفا من أجل التدخل ومنع لاعبها نور الدين امرابط من اللعب رفقة المنتخب الوطني المغربي في المباراة الودية التي سيجريها يوم 26 مارس الجاري أمام الارجنيتن تجنبا لتفاقم اصابته .

وكان طبيب المنتخب قد وجه اتهامات مبطنة للجهاز الطبي بنادي النصر السعودي تتعلق بالسماح للاعب الفريق “نور الدين أمرابط” بخوض اللقاء الأخير أمام الوحدة مصابًا، مما أدى لتفاقم إصابته.

وأضاف هيفتي أن أمرابط “نور الدين يُعاني من إصابة على مستوى الفخد وهي إصابة سيئة، خاصة أنه للأسف لعب بها في السعودية, نحن نحاول علاجه للحاق بمباراة الأرجنتين”.

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