أزمور.. توقيف مواطنة فرنسية موضوع بحث دولي بسبب تورطها في جريمة قتل

هبة بريس

تمكنت عناصر مفوضية الشرطة بأزمور، ليلة أمس الأربعاء، من توقيف مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 45 سنة، تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالقتل غير العمد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيها أثناء خضوعها لإجراءات إنجاز بطاقة الإقامة بالمغرب، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطها بقاعدة المعطيات التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنها تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية منذ 28 فبراير 2019 ، وذلك للاشتباه في صلتها بجريمة قتل شريكها الفرنسي بجمهورية الصين الشعبية سنة 2004.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمواطنة الأجنبية الموقوفة رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة توقيف المشتبه فيها.

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