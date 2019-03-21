تارودانت : تلميذ يعتدي على أستاذه داخل المؤسسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تقدم أستاذ للغة الفرنسية يشتغل بالثانوية التأهيلية عبد الله الشفشاوني بمدينة أولاد التايمة ، يوم أمس الاربعاء 20 مارس الجاري ، بشكاية الى مفوضية الامن بالمدينة مرفقة بشهادة طبية، ضد تلميذه الذي عرضه للتعنيف .

أفادت مصادر تعليمية للجريدة، أن التلميذ هاجم أستاذه بالضرب واللكم وتمزيق قميصه داخل أسوار المؤسسة، قبل أن يتدخل تلامذة أخرين لانقاذ أستاذهم.

هذا وقد أصيب الأستاذ جراء الاعتداء بجروح متفرقة تطلبت نقله إلى المستشفى حيث حصل على شهادة طبية تثبت الواقعة، ليقوم بعدها بتقديم شكاية لمصالح الامن، فيما تنتظر المؤسسة تفعيل الشكاية، قبل اتخاذ الاجراءات التأديبية في حق التلميذ المخالف.

وجدير بالذكر ان إعتداءات التلاميذ على أساتذتهم، قد قل مستواها في السنة الجارية، بعد الاجراءات التي اتخدت في السابق في حق تلاميذة مخالفين، وصل بعضها الى الفصل من الدراسة وبعضها عقوبات حبسية في حق أخرين .

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