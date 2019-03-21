وفد دنمركي يزور أكادير للاطلاع على مؤهلاتها في الصيد البحري

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المنتظر أن يحل وفد تجاري دانماركي بأكادير بين 26 و29 مارس الجاري لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال صناعات الصيد.

وقام مكتب “أندرسن كونسلت” ، الذي يقف خلف هذه المبادرة بالتعاون مع السفارة الدنماركية في الرباط ، بدعوة الشركات الدنماركية للمشاركة في هذه البعثة التجارية، والتي سيتم تنظيمها تحت شعار “الحلول الدنماركية لصناعات الصيد” .

وقال بيان من المنظمين إن “البعثة فرصة فريدة لاستكشاف هذه السوق الواعدة لتكنولوجيا الصيد الدنماركية ومعرفتها الفنية وتحديد فرص التصدير في صناعة الصيد سريعة النمو” .

وأفاد المصدر نفسه أن التركيز سيكون على “معالجة الأسماك ، والتبريد الصناعي ، وتربية الأسماك وغيرها من الصناعات البحرية والمنتجات الثانوية ، بالإضافة إلى جميع الحلول التقنية والتكنولوجية لخدمة لهذا القطاع “.

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