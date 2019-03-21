قتلى بانفجار مصنع كيماويات بالصين.. وتسجيل “هزة أرضية”

هبة بريس - وكالات

قتل 6 أشخاص على الأقل، وأصيب 12 آخرون بجروح، في انفجار هز مصنع كيماويات شرقي الصين، الخميس، وأدى إلى تحطيم زجاج نوافذ البنايات المجاورة.

ووقع الانفجار في المصنع الذي تديره شركة “تيانجيياي للكيماويات” في يانشينغ بمقاطعة جيانغسو، وفق مسؤولين صينيين.

وذكرت هيئة رصد الزلازل الصينية إنها سجلت هزة بلغت قوتها 2.2 درجات في مدينة ليانيونغانغ، القريبة من يانشينغ، حيث وقع الانفجار.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرها موقع “بكين نيوز” الحكومي على موقع ويبو الصيني، انفجارا هائلا مع تصاعد ألسنة اللهب فوق المصنع، ودخانا رماديا كثيفا يتدفق من موقع الانفجار.

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