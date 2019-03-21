وجدة.. تنظيم النسخة الرابعة من منتدى المقاولات‎

هبة بريس : وجدة

احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، يومي الأربعاء 20 والخميس21 مارس الجاري، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى المقاولات، تحت شعار : الجهة الشرقية، بوابة للاستثمارات المباشرة بالخارج: بين الإمكانيات والواقع.

المنتدى يندرج في إطار السعي لإرساء أرضية خصبة للنقاش والتبادل بين الطلبة من جهة، والشركات من جهة أخرى، باعتبارها فاعلا أساسيا في الاستراتيجية التي تتبناها جهة الشرق لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

فضلا عن كون هذه التظاهرة الفرصة المثلى للطلبة، لنسج علاقات مهنية واكتساب العديد من الكفاءات والتجارب الرامية إلى تيسير ولوج لسوق الشغل، زيادة على فرصة الاطلاع على باقة من فرص التدريب والتوظيف التي ستكون رهن إشارة طلبة المدرسة والتي ستمكنهم من إغناء تجاربهم المهنية.

الدورة الرابعة عرفت غنى وتنوع برنامجها بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مختلف حقول الاقتصاد والتسيير من فاعلين متخصصين، مقاولين، أساتذة باحثين، رؤساء وممثلي شركات وكذلك الشركاء المؤسساتيين بحضور كل من مجلس جهة الشرق،ولاية جهة الشرق، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكالة تنمية الشرق ، المركز الجهوي للاستثمار وذلك لتسليط الضوء على موارد وإمكانيات تطوير الاستثمارات المباشرة بالخارج، باعتبارها محركا أساسيا للاستراتيجية التي تتبناها الجهة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.

كما تخللت الدورة الرابعة من منتدى المقاولات تنظيم ورشات لتمكين الطلبة من ملائمة كفاءاتهم ومهاراتهم مع متطلبات عالم المقاولات والشركات، حيث تتمحور النقاشات حول الاستعدادات اللازمة للتفوق في المقابلات الشخصية، وذلك بمداخلات مجموعة من الشخصيات البارزة.

كما نظمت على هامش المنتدى، معرض خاص للشركات الصغرى والمتوسطة/ الصناعات الصغرى والمتوسطة، بصدد خلق حوار لدراسة محددات التنمية السوسيو-اقتصادية للجهة ناهيك عن طرق تسوية الوضعية والنهوض بها.

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