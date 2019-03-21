بلاغ عاجل ضد شيرين عبد الوهاب بعد “تطاول جديد” على مصر

هبة بريس - وكالات

قدم محام مصري بلاغا عاجلا ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، يتهمها بما وصف بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة، وفق ما ذكر موقع “الوطن” المصري.

وأوضح المصدر أن المحامي سمير صبري تقدم بالبلاغ للنائب العام ضد شيرين عبدالوهاب، يتهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.

وجاء في البلاغ “في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد، ضربت المدعوة شيرين عبدالوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدن”.

وأضاف “أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر، حيث صرحت (أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن)”.

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