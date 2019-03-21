أثمنة وبرمجة خاصة لرحلات “البراق” بمناسبة ودية “الأسود” والأرجنتين

هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن برنامج لمواكبة تنقل جماهير المنتخب الوطني المغربي، بمناسبة المباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب الأرجنتين، يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالملعب الكبير لمدينة طنجة.

وذكر بلاغ للمكتب إنه سيعمل على إضافة 2132 مقعدا على متن “البراق”، كما سيتم إضافة رحلة جديدة لقطار “البراق” ذهابا من محطة البيضاء المسافرين إلى طنجة يوم المباراة ابتداء من الساعة 14:00، مرورا بمحطة الرباط أكدال (14:50) والقنيطرة (15:20)، كما سيتم توزيع باقي المقاعد المضافة على قطارات الرحلات ما بين السابعة صباحا والثالثة بعد الزوال.

أما بالنسبة لرحلات الإياب، فقد تمت برمجة رحلة إضافية انطلاقا من طنجة على الساعة 23:30 ليلا.

من جهة أخرى ، تم تحديد أسعار خاصة للرحلات بهذه المناسبة ، ذهابا وإيابا:

انطلاقا من محطة البيضاء المسافرين : 598 درهما في الدرجة الأولى ، و374 درهما في الدرجة الثانية.

انطلاقا من محطة الرباط أكدال : 468 درهما في الدرجة الأولى، 286 درهما في الدرجة الثانية.

انطلاقا من القنيطرة : 398 درهما في الدرجة الأولى، 232 درهما في الدرجة الثانية.

ودعا المكتب في بلاغه، الراغبين في التنقل بهذه المناسبة، إلى اقتناء تذاكرهم بشكل قبلي، يوما واحدا قبل السفر على الأقل، وذلك للاستفادة نت تخفيض قدره 10 بالمائة.

وتجري المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني الأول ومنتخب الأرجنتين، يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالملعب الكبير لمدينة طنجة على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي؛ وذلك تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بمصر.

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