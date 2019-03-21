السلطات العاملية والتربوية تتابع الوضع الدراسي في أسلاك التعليم العمومي والخصوصي بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

في إطار متابعة وتتبع الشأن التربوي عن كثب، قامت، أمس الأربعاء، السلطات الترابية والتربوية، ممثلة في عامل إقليم الجديدة، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للجديدة، بزيارات ميدانية همت مؤسسات التعليمين العمومي والخصوصي بأسلاكهما الثلاثة بالجديدة، شملت المدرسة الابتدائية للاسلمى، والثانيوية–الإعدادية سيدي محمد بن عبد الله، والثانوية–التأهيلية النجد؛ ومجموعة مدارس الجديدة (التعليم الخصوصي).

هذا، وتندرج الزيارات الميدانية المنتظمة للمسؤولين الترابي والتربوي الإقليميين، في إطار تتبع الوضع التعليمي داخل المؤسسات التعليمية، والوقوف على وضعية تمدرس التلاميذ، وتشجيعهم على الإعداد الجيد لامتحانات نهاية السنة الدراسية، وكذا، الوقوف على البنيات التحتية التربوية.

هذا، ودخل عامل الإقليم، خلال الزيارات التي قادته إلى مؤسسات التعليمين العمومي والخصوصي بالجديدة، في حوار مباشر مع التلاميذ، الذين شملهم بحنانه وعطفه الأبويين، واستمع إليهم، واطلع على حاجياتهم وانتظاراتهم وتطلعاتهم، كما أخذ معهم صورا تذكارية.. وطلب من تلميذين متفوقين منحه شرف التقاط صورة تذكارية معهما. وفي ذلك، تعبير عن التقدير الذي يكنه عامل الإقليم للدراسة والتحصيل، وللاجتهاد والمجتهدين المجدين، وكذا، عن الاهتمام الخاص الذي يوليه للمنظومة التربوية، القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية، تفعيلا للتوجيهات ومضامين الخطابات السامية للملك محمد السادس، وتجسيدا للسياسات واستراتيجيات الإصلاح، التي تترجمها على أرض الواقع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداراالبيضاء–سطات، والمديرية الإقليمية لوزارة التعليم بالجديدة.

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