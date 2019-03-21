ترامب: داعش قد يختفي هذه الليلة

هبة بريس - وكالات

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتقدّم المحرز في الحرب ضدّ تنظيم داعش منذ وصوله إلى السلطة، مشيراً إلى أنّ سقوط “الخلافة” التي أعلنها التنظيم بات وشيكاً.

وكشف ترامب خلال حديث مع صحافيّين في البيت الأبيض خريطةً صغيرة تُمثّل سوريا، قائلاً “كلّ ما هو أحمر هو مناطق انتشار التنظيم ليلة الانتخابات في عام 2016”.

وأوضح “في الأسفل، إنّها الخريطة نفسها وليس هناك أحمر. في الواقع، هناك نقطة صغيرة، وقد تختفي هذه الليلة”.

وكان ترامب قال مراراً خلال الأسابيع القليلة الماضية، إنّ إعلان نهاية التنظيم سيتمّ بين لحظة وأخرى.

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