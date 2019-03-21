الكاف يحسم في اعتراض المغرب على لاعب الكونغو غير المؤهل

ادريس دحني – هبة سبور

ستحسم اللجنة التأديبية التابعة للكاف اليوم في الاعتراض الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية الذي أشرك اللاعب أرسين زولا كياكو الذي سبق له ان شارك في مباراة فريقه مازيمبي أمام شباب قسنطينة الجزائري وهو مسجل على أنه من مواليد 23 فبراير 1996، بينما شارك مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضد المنتخب الأولمبي المغربي وهو يحمل تاريخ ازدياد مغاير.

في حالة قبول دفوعات الملف المغربي فإن منتخب الكونغو الديمقراطية قد يخسر المباراة على الورق بثلاثة أهداف لصفر مع توقيف اللاعب والكاتب العام للاتحاد الكونغولي .

وكان المنتخب الأولمبي قد خسر المباراة بهدفين لصفر، علما أنه كان ممكنا أن يخسر بحصة أثقل في ظل سيطرة منتخب الكونغو الديمقراطية.

#جمال_اسطيفي

وتضاربت الأراء حول تاريخ إزدياد اللاعب فالموقع الرسمي للكاف والنادي الذي يلعب فيه فاللاعب مولود في 23 فبراير 1996 يعني أن عمره تجاوز 23 سنة مند أيام وغير مؤهل للعب مع المنتخب الأولمبي، فيما موقع “ترانسفر ماركت ” العالمي فإن اللاعب مولود في 23 فبراير 1997.

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