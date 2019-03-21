سيدة تنتحر غرقا في البحر بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

وضعت سيدة حدا لحياتها غرقا في البحر بعاصمة دكالة. وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن مواطنين عثروا، ظهر أمس الأربعاء، على جثة امرأة على الشاطئ الصخري، المقابل لشارع النصر الذي يربط بين مدينة الجديدة ومنتجع سيدي بوزيد.

وفور إشعارها، انتقلت السلطات المحلية والأمنية، وعناصر الوقاية المدنية إلى مسرح النازلة، حيث أجرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات الميدانية، وانتدبت سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى المستشفى الإقليمي، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها بتعليمات نيابية للتشريح الطبي.

هذا، وقد تمكن مواطنون من التعرف على جثة الهالكة، وهي سيدة متزوجة من مواليد 1996، كانت تقطن قيد حياتها بمعية زوجها في غرفة يشغلانها على وجه الكراء في منزل، على مقربة من مؤسسة تعليمية بحي المويلة بالجديدة.

والجدير بالذكر أن النيران اندلعت بساعات فليلة من اليوم ذاته، في غرفة الزوجين، ما استدعى تدخل رجال الإطفاء، الذين أخمدوا بخراطيم الماء الحريق، الذي تجهل أسبابه، وما إذا كانت له علاقة بوفاة السيدة التي تكون انتحرت غرقا، والتي عثر عليها جثة هامدة على الشاطئ الصخري بالجديدة.

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