الملك يبرق الرئيس الموريتاني: “تعازينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية المرحوم محمد محمود ولد أحمد لولي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” أعرب لفخامتكم ومن خلالكم لأسرة الفقيد وللشعب الموريتاني الشقيق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا العلي القدير أن يلهمكم وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمطر على الراحل شآبيب الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان”.

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