طقس الخميس .. انخفاض درجة الحرارة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالواجهة المتوسطية والريف، مصحوبة بقطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة. ومن المتوقع أن تتشكل سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط بعد الزوال، مع عواصف رعدية في بعض المناطق. وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بباقي المناطق.

وستهب الرياح قوية شيئا ما شرقية بمنطقة طنجة، ومعتدلة إلى محليا قوية شرقية إلى شمالية بالسايس والريف والسهول المحيطية الشمالية، وضعيفة إلى معتدلة القوة جنوبية بالجنوب الشرقي، و من القطاع الشمالي إلى شرقية فوق باقي ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و12 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بمنطقة طنجة وسهول تادلة والرحامنة والوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 16 و21 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي، وما بين 20 و26 درجة بالشمال وبالسفوح الجنوبية الشرقية وقرب السواحل، وما بين 24 و30 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية وداخل سوس. وستكون ما بين 31 و36 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين مهدية وطرفاية، وهائجا إلى قليل الهيجان بباقي السواحل .

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