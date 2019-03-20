خادم الحرمين يهاتف الملك محمد السادس

هبة بريس - الرباط

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اليوم اتصالاً هاتفياً بالملك محمد السادس وفق ماذكرته وكالة الانباء السعودية .

واضاف ذات المصدر انه جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة المتجذرة والراسخة على مر السنين، والتأكيد على متانتها، والحرص على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

واردف المصدر ذاته انه جرى ايضا خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين في نهاية الاتصال عن أطيب تمنياته لجلالته وللشعب المغربي الشقيق دوام التقدم والازدهار .

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