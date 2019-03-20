”حركة معاً“ تعقد ندوة صحفية لدحض مزاعم ربطها ب”حركات أجنبية”

هبة بريس - الدار البيضاء

تنظم “حركة معا” لقاء إعلاميا لتقديم أفكار الحركة ومشاريعها المستقبلية حيث سينعقد اللقاء الإعلامي، يوم 21 مارس 2019 على الساعة السادسة مساء ، 00 18h ، وذلك برياض يتواجد أمام قاعة الشعب 18 شارع موالي ادريس االول الدار البيضاء.

وحسب بلاغ صحفي توصلت به الجريدة فإن “معا كلشي ممكن”، عبارة عن فكرة ترجمت باجتماع بين شبان مغاربة ينتمون إلى مسارات مهنية و جمعيات مدنية مختلفة يرغبون في ديمقراطية و مواطنة كاملة.

وأضاف البلاغ “معا كلشي ممكن” بأن كان شعار أول اجتماع للحركة في مارس 2017 بالدار البيضاء، حيث أنه ومنذ ذلك الحين، نضجت الفكرة وقرر الأعضاء خلق حركة سياسية من المجتمع المدني.

ويشير القائمين على الحركة إلى تمرير مغالطات ربطت الحركة بحركات أخرى خارج الوطن ويؤكدون على عدم انتمائهم إلى تيار سياسي قائم واستقلالية حركتهم الوليدة التي ترى في التعبئة المشاركة و الإبداع في الحقل السياسي حلا لعدد من المشاكل المجتمعية التي تعيشها البلاد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0