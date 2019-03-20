إيعزانن… وقفة احتجاجية تنديدا لخروقات نزع الملكية

نُشر بتاريخ :  2019-03-20 - 20:37
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هبة بريس ـ وجدة

شهدت اليوم الأربعاء 20 مارس الجاري الجماعة الترابية إيعزانن (إقليم الناظور)، وقفة احتجاجية أمام ورش ميناء الناظور غرب المتوسط .

وشارك ف هذه الوقفة أزيد من 400 شخص من الساكنة منددة بما تعرفه المنطقة من خروقات او ما يعرف بملف نزع الملكية للمنفعة العامة، خاصة فيما يتعلق بمبلغ التعويض للمتر المربع الواحد و المحدد في 80 درهما من قبل إدارة ميناء الناظور غرب المتوسط.

و أجمع المتدخلون على أن المسؤولية الكبرى يتحملها المجلس الجماعي لإيعزانن باعتباره طرفا أساسيا مع إدارة الميناء و تغليط الساكنة خاصة المتضررين منهم.

كما تناول المتدخلون ممثلوا مختلف جمعيات المجتمع المدني المحلي جوانب و ملابسات نزع الملكية ببني بوغافر بالإضافة إلى بعض ضحايا نزع الملكية.

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