ربع نهائي كأس “الكاف”: نهضة بركان يواجه غور ماهيا والحسنية يقابل الزمالك

هبة بريس - شفيق عنوري

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن مواجهة ممثلي المغرب، حسنية أكادير ونهضة بركان، ضد كل من الزمالك المصري وغور ماهيا الكيني.

وسيلعب نهضة بركان في دور الثمانية من مسابقة “الكاف”، ضد غور ماهيا الكيني، فيما سيقابل الحسنية نظيره الزمالك المصري.

ويتواجد نهضة بركان في هذا الدور للسنة الثانية على التوالي، بعد تصدره لترتيب المجموعة الأولى، على حساب مواطنه حسنية أكادير، الذي يلعب دور الربع لأول مرة في تاريخه.

وسيواجهة الفائز من مباراة بركان وغور ماهيا في نصف النهائي، المتأهل من لقاء ناكانا الزامبي والصفاقسي التونسي.

فيما سيقابل الصاعد من لقاء الحسنية والزمالك المتأهل من مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني.

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