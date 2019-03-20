وهبي : الحكومة جلبت قانون الإضراب إلى البرلمان لكنه دخل إلى خانة “البلوكاج”

هبة بريس ـ الرباط

عرج النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، خلال حلوله ضيفا مساء الثلاثاء 19 مارس الجاري، على برنامج “قضايا وآراء” في حلقة ناقشت موضوع: “الأجندة التشريعية ورهان استثمار ما تبقى من الزمن التشريعي”، (تحدث) عن جودة إعمال “الزمن التشريعي” في إشارة منه إلى الحديث عن انعقاد دورة استثنائية للبرلمان مستغربا من العجز الكبير في عدم المصادقة على عدد من القوانين التي يجب أن تدخل حيز التنفيذ خدمة لمصلحة المواطن.

وقال عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة جلبت قانون الإضراب إلى البرلمان لكنه دخل إلى خانة “البلوكاج”، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الأمازيغية، والقانون الإطار المتعلق بالتعليم. ويزداد الوضع تعقيدا مع استمرار الخلافات في صفوف الأغلبية التي تنتقل من الحكومة إلى البرلمان، وتستمر الحكومة في معالجة الجزئيات عوض القضايا الكبرى.

واعتبر النائب البرلماني أن تعلم المغاربة للغات وسيلة لعيش وتواصل أفضل، وشدد على أن الحكومة يجب أن تمضي في هذا الاتجاه وليس العكس. ودعا بالمقابل إلى فتح الحوار مع الأساتذة المتعاقدين المضربين حاليا تخفيفا من تداعيات الأزمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يشوب حق “الإضراب” من إشكاليات

واضاف الاخير ان الحكومة التي لا تمارس السياسة ولا تدبر الشأن العام برؤية أفقية استشرافية تنتقل من إطار “السلطة” إلى إطار “الوظيفة”، ومشاكل الشعب المغربي الراهنة تحتاج إلى الوضوح والشجاعة بعيدا عن كل مزايدة سياسية وغيرها، مع استحضار كل العناصر التي تدعم أفضل تنزيل للأوراش الإصلاحية ومن ضمنها النموذج التنموي الجديد.

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