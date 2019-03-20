انزال أمني كبير لمحاصرة مسيرة للمتعاقدين بالحسيمة (صور)

س بويعقوبي ـ هبة بريس

نظم اساتذة التعاقد وقفة احتجاجية امام المديرية الاقليمة للتعليم بالحسيمة، بعد زوال اليوم الاربعاء 20 مارس، حيث شهد محيط المديرية انزالا كبيرا للقوات العمومية، لمنع مسيرة احتجاجة كانت مسطرة ضمن الشكل النضالي .

وياتي هذا الشكل الاحتجاجي الذي شارك فيه المئات من الاساتذة المنظوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ردا على تعنت الوزارة في ترسيمهم، وتعبيرا عن رفضهم للاجراءات التي اتخذتها الوزراة في حقهم خصوصا تطبيق مسطرة “ترك الوظيفة”.

وكانت التنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين بالحسيمة قد نظمت الأربعاء الماضي 13 مارس وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية ، تجسيدا للبرنامج النضالي للأسبوع الثاني من الاحتجاجات، والتي قامت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد” بتسطير برنامج احتجاجي موزع بمختلف الجهات والأقاليم ، حيث حج اليه الأساتذة من مختلف المناطق بإقليم الحسيمة.

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