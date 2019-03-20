عنصرية : ألماني يعتدي على امرأة محجبة حامل

هبة بريس ـ وكالات

في حادثة تشير إلى وصول العنصرية لمستوى خطير، وقع اعتداء عنصري على امرأة حامل في ألمانيا. فقد وجَّه رجلٌ إهاناتٍ عنصرية لامرأة محجبة حامل، في محطة قطار في برلين، قبل أن يلكمها ببطنها، ويلوذ بالفرار.

ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، أن امرأةً محجبةً حاملاً (41 عاماً) برفقة امرأة أخرى (47 عاماً) دخلتا في جدال مع رجل، في محطة القطار «نوي كولن»، مساء الإثنين، بعد أن قام الأخير بتقريب كلبه بشكل مزعج من المرأتين وأطفالهما.

وفي جداله مع المرأتين، وجَّه الرجل لهما إهانات تتعلق بحجابهما، قبل أن يوجَّه لكمة للمرأة الحامل على بطنها ، كما حاول ضرب المرأة الأخرى، قبل أن يلوذ بالفرار، بحسب ما قالت الشرطة.

وتوجَّهت المرأة الحامل إلى المستشفى، فيما توَّلت شرطة حماية الدولة التحقيق في الاعتداء، والبحث عن الجاني

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