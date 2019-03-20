قرعة “الكاف”.. الحسنية أمام الزمالك وبركان يقابل غورماهيا

هبة بريس ـ متابعة

أسفرت عملية سحب قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، (دور الثمانية) التي جرت مساء، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهة فريق حسنية أكادير للزمالك المصري.

كما أسفرت القرعة ذاتها، عن مواجهة نهضة بركان لفريق غور ما هيا الكيني

وستقام مباراة الذهاب بين حسنية أكادير والزمالك يوم 5 أو 6 أو 7 أبريل المقبل بملعب “أدرار” بمدينة أكادير، على أن تجرى مواجهة الإياب أحد أيام 12-13-14 من الشهر ذاته بملعب “برج العرب” بالإسكندرية.

أما نهضة بركان فسيقابل غورماهيا الكيني في مباراة الذهاب بمدينة بركان في أحد ايام 5-6-7 ابريل القادم على ان يواجه النهضة الفريق الكيني في مباراة العودة يوم 12 أو 13 أو 14 من الشهر ذاته بكينيا.

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