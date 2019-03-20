حجز أزيد من 1,8 طن من مخدر الشيرا بين مشرع بلقصيري ودار الكداري

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا تزن طنا و881 كيلوغراما، كانت في سيارة، على مستوى الطريق الرابط بين مدينة مشرع بلقصيري ومنطقة دار الكداري.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط الشحنات المخدرة المحجوزة على متن سيارة من الحجم الكبير، وذلك على مستوى الطريق الجهوية رقم 411 التي تربط بين مدينة مشرع بلقصيري ومنطقة دار الكداري.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الأمنية لا تزال متواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها الوطنية وكذا ارتباطاتها المحتملة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.

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