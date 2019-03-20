خطير .. مواطن يضرم النار بجسده داخل مكتب جماعة بالخميسات

نُشر بتاريخ :  2019-03-20 - 16:43
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هبة بريس

أقدم مواطن زوال يومه الاربعاء، على اضرام النار بمكتب جماعة المعازيز باقليم الخميسات.

تفاصيل الواقعة، حسب مصدر محلي، تعود الى طلب المواطن المذكور الحصول على وثيقة ادارية من مكتب الجماعة، هذا الأخير الذي رفض تقديمها له.

وأضاف ذات المصدر، أن المعني بالأمر، بدأ بالاحتجاج على موظفي الجماعة، قبل أن يضرم النار بالمكتب.

وتابع المصدر، أن موظفي الجماعة وعناصر القوات المساعدة، حاولت إخماد النار التي شبت بعدد من الوثائق، قبل ان تحل مصالح الوقايه المدنية والدرك الملكي.

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