درك مولاي يعقوب يحبط عملية تهريب لمخدر الشيرا على متن سيارة

خالد لعروسي - هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالطريق السيار التابعة لسرية مولاي يعقوب على مستوى غرب فاس صباح يوم الأربعاء21/03/2019، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الشيرا المهربة ، كانت على متن سيارة من نوع ” رونو كليو ” متجهة عبر الطريق السيار إلى مكان مجهول

وأفاد مصدر جد مطلع ل” هبة بريس” ، ان الكمية وتقدر بحوالي 17 كيلوا غرام من الشيرا تم العثور عليها أثناء محاولة أحد السيارات العبور عبر الطريق السيار غرب فاس ، باتجاه مكان مجهول. مشيرا أنه بالخبرة و اليقظة و الحنكة التي يكتسبها عناصر الدرك تم اكتشاف هذه الكمية من المخدرات مخبأة بإحكام داخل الصندوق الأمامي للسيارة.

وكشف نفس المصدر، أنه تم اقتياد الموقوفين لسرية الدرك الملكي مولاي يعقوب، قصد التحقيق معهما، في المنسوب إليه، بأمر من النيابة العامة، قبل تقديمهما للعدالة لاتخاذ المتعين في حقهما، فيما تم حجز السيارة والسلع المهربة

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