البيضاء .. العثور على أعلام “داعش” وكتيبات “جهادية” بمنزل أرملة قائد تنظيم “القاعدة”

هبة بريس

تنفيذا للحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، والقاضي باخلاء الشقة المتواجدة ب”حي كوثيي” التي كانت تكتريها المدعوة “ف,ح” أرملة كريم مجاطي القائد الميداني السابق لتنظيم “القاعدة”.

انتقل أول أمس الاثنين، مفوض قضائي بمعية “صائع المفاتيح” الى عين المكان، حيث تم العثور على كتب ذات طابع ديني وأعلام “داعش” وبذل عسكرية وكتيبات جهادية “كتيب لأبو محمد المقدسي يتحدث عن علاقاته مع أبو مصعب الزرقاوي”.

وعلى اثر ذلك، انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الى عين المكان، وتم حجز المجحوزات لفائدة البحث تحت اشراف النيابة العامة.

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