الملك يبرق قايد السبسي: “تهانينا الحارة لكم”

نُشر بتاريخ :  2019-03-20 - 14:19
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة تخليد بلاده لعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للسيد الباجي قايد السبسي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب التونسي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من اضطراد التقدم والرخاء.

كما أعرب جلالة الملك للرئيس التونسي عن اعتزازه بما يجمع شعبي البلدين من أواصر الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، وبما يتقاسمانه من تاريخ حافل بالنضال المشترك والتضامن الفاعل، مؤكدا حرص جلالته القوي على مواصلة العمل سويا مع الرئيس قايد السبسي من أجل السير قدما في تعزيز الشراكة المغربية-التونسية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين إلى المزيد من التواصل والتكامل.

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