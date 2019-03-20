اعتقال أربعة أشخاص بتزنيت يشتبه موالاتهم لتنظيم “داعش”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتيزنيت ، بتنسيق مع عناصر المنطقة الإقليمية لأمن المدينة و الدرك الملكي ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء 20 مارس الجاري، من اعتقال أربعة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم و موالاتهم لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وجاء توقيف هؤلاء الأربعة المشتبه فيهم ، الذين يتحدّر ثلاثة منهم من بعض أحياء مدينة تيزنيت فيما الرابع يتحدر من الجماعة الترابية الركادة (أولاد جرار)، على إثر ترصّدهم ومراقبتهم التي كشفت وجود علاقة لهم بالتنظيم المحظور.

وتأتي هذه العملية في إطار الإجراءات الاستباقية التي تعتمدها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبر ربوع المملكة، من أجل التصدي لكل ما من شأنه زعزعة استقرار البلاد عبر تبني الفكر المتطرف، والانتماء إلى التنظيمات الإرهابية.

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