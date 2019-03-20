طنجة: “البسيج” يعتقل شخصين دعا للانتقام من ضحايا مسجد نيوزلندا

هبة بريس من طنجة

اعتقلت عناصر تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج” التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصين بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء 21 مارس ، بعدما دعا الى الانتقام من ضحايا مسجد نيوزلندا .

وكشفت المعطيات المتوفرة ان الشخصين الموقوفين يحملان افكار متطرفة لتظيم “داعش” الارهابي حيث تم توقيف احدهما بمنطقة “بني مكادة” فيما الشخص الثاني تم ايقافه بمنطقة “جبيلة” .

ذات المصادر اضافت ان الموقوفين عمدا الى تبادل منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي دفعت بعناصر البسيج الى التحرك واعتقالهما .

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