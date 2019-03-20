طنجة: “البسيج” يعتقل شخصين دعا للانتقام من ضحايا مسجد نيوزلندا

نُشر بتاريخ :  2019-03-20 - 14:49
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس من طنجة

اعتقلت عناصر تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج” التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصين بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء 21 مارس ، بعدما دعا الى الانتقام من ضحايا مسجد نيوزلندا .

وكشفت المعطيات المتوفرة ان الشخصين الموقوفين يحملان افكار متطرفة لتظيم “داعش” الارهابي حيث تم توقيف احدهما بمنطقة “بني مكادة” فيما الشخص الثاني تم ايقافه بمنطقة “جبيلة” .

ذات المصادر اضافت ان الموقوفين عمدا الى تبادل منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي دفعت بعناصر البسيج الى التحرك واعتقالهما .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

البيضاء .. العثور على أعلام “داعش” وكتيبات “جهادية” بمنزل أرملة قائد تنظيم “القاعدة”

تنفيذا للحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، والقاضي باخلاء الشقة…