وفد مغربي يتوجه إلى جنيف بدعوة من المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية

هبة بريس

يتوجه وفد مغربي يومي 21 و22 مارس الجاري، إلى جنيف، بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، هورست كولر، من اجل المشاركة في “مائدة مستديرة” ثانية إلى جانب الجزائر و”البوليساريو” وموريتانيا، بحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

واوضح المصدر نفسه، أن هذه “المائدة المستديرة” الثانية، تنعقد تطبيقا لمقتضيات القرار الاخير لمجلس الأمن (2420) الذي تمت المصادقة عليه في 31 اكتوبر 2018، والذي ينص على أن غاية المسلسل السياسي هو “التوصل إلى حل واقعي براغماتي ودائم يقوم على التوافق”.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار يشجع جميع المشاركين في المائدة المستديرة، المغرب، الجزائر، والبوليساريو وموريتانيا على “العمل مع المبعوث الشخصي بطريقة بناءة في إطار روح من التوافق طيلة المسلسل مما يمكن من بلوغه غايته”.

وأشار البلاغ إلى أن الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يضم عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية بنيويورك، وحمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وفاطمة العدلي فاعلة جمعوية وعضو المجلس البلدي لمدينة السمارة

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