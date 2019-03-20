المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين يلغي زيارته للمغرب

هبة بريس – الرباط

كشفت تقارير إعلامية على أن المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، يومه الثلاثاء عن عدم تمكنه من زيارة المملكة المغربية الأسبوع الحالي، بسبب عدم وجود صمانات من الحكومة المغربية.

وحسب وكالة الأناضول التي أوردت الخبر وتناقلتها مجموعة من المنابر الإعلامية، فإن دييغو غارسيا سايان، قد كشف في بيان له، :”أنه من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرامجها لم تؤخذها الحكومة في الاعتبار“.

وأضافت الوكالة أن الخببر المستقل للأمم المتحدة المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان، :”إنه شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادرا على تحديد أولويات بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها“.

هذا وللإشارة فإن المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، كان من المفترض أن يزور المملكة المغربية من 20 إلى 26 مارس الجاري، بغية دراسة تأثير التدابير الهادفة لضمان استقلال ونزاهج القضاء والمدعين العامين، فضلا عن الممارسة المستقلة تستضيف لمهنة المحامي.

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