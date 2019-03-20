شوارع و أزقة مدينة صفرو تغرق في النفايات و أوزون خارج التغطية

ع محياوي – هبة بريس

تعيش مدينة صفرو كما توضحه الصورة من حي ” أمكموش ” على وقع انتشار واضح للنفايات في مختلف الشوارع والأحياء، الأمر الذي بات يقض مضجع الساكنة ودفعها إلى مطالبة المجلس البلدي والسلطات بالتدخل من أجل وضع حد لهذا الواقع المرير، وفي مظهر ينم عن عدم استيعاب مسؤولي المجلس الجماعي ومعهم السلطات بالمدينة لخطابات الملك محمد السادس الداعية إلى إيلاء أهمية بالمجال البيئي.

وعبر متحدث لـ ” هبة بريس ” ، وعدد من الفاعلين الجمعويين ، عن تذمرهم مما آل إليه وضع قطاع النظافة؛ ذلك أن حاويات الأزبال منعدمة بمختلف الأحياء، وحتى إن وجدت فهي بعيدة ومتهالكة، ما يلزم ضرورة إعادة النظر في خدمات الشركة المفوض لها تدبير النفايات التي تصرف عليها الملايين من الدراهم سنويا لتتكلف بغرض النظافة.

وطالب ذات المتحدث، من الجهات المسؤولة، بضرورة اتخاد تدابير استباقية لعدم تكرار مثل هذه الصورة التي تخدش بقيمة وسمعة المدينة التي لم تتحرك عجلة تنميتها لتبقى مدينة مهمشة بامتياز.

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