المنتخب المغربي يخوض آخر حصصه التدريبية قبل مواجهة الكونغو

هبة سبور – شفيق عنوري

خاض المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، عشية اليوم الثلاثاء، آخر حصصه التدريبية قبل المباراة المرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية، في ذهاب الدور الأول من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وحرص الهولندي مارك فوت، مدرب المنتخب المغربي الأولمبي، على وضع آخر اللمسات قبل المواجهة التي ستقام يوم غد الأربعاء.

وشارك في الحصة التدريبية التي استمرت لحوالي ساعة و20 دقيقة، كل الاعبين الذين وجه إليهم فوت الدعوة.

يشار إلى أن مباراة الإياب ستلعب على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، يوم الأحد المقبل.

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