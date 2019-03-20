الأكاديميات الجهوية تشرع في صرف المستحقات المالية للأساتذة أطر الأكاديمية

هبة بريس – متابعة

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي، أنها باشرت صرف المستحقات المالية الخاصة بالأساتذة والأستاذات أطر الاكاديمية فوج 2016 الذين لم يوقعوا ملحق العقد .

وأكدت الأكاديمية في بلاغ لها حصلت “هبة بريس” على نسخة منه، صدر صباح اليوم الاربعاء 20 مارس الجاري عزمها مواصلة توفير الظروف المواتية لتأدية الأستاذات والأساتذة لواجبهم المهني.

وسبق لمدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت ان قال في تصريح صحفي عقب انتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت التي تم عقدها يوم الاربعاء 13 مارس الجاري بقاعة فلسطين بمدينة الرشيدية، أنه “بعد مصادقة المجلس الإداري للأكاديمية بالإجماع على التعديلات 14 التي ادخلت على النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والتي من ابرزها التخلي عن نظام التعاقد، سيتقاضى اساتذة فوج 2016 الذين لم يوقعوا ملحق العقد والبالغ عددهم بالجهة 383 أستاذا وأستاذة أجورهم الشهرية حال تأشير وزارة المالية على هذه التعديلات”.

ليؤكد براد في نفس التصريح “أن الذين وقعوا على ملحق العقد سيكونون سباقين للتأهيل المهني و الترسيم نظرا لإدراجهم في لوائح لهذا الخصوص، و ذكر أن عددهم في الجهة بلغ 260 أستاذا وأستاذة” .

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، خلال مجلسها الوطني الذي انعقد، يوم السبت الماضي (16 مارس)، في فاس، قد قررت تمديد الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي (من 18 الى 24 مارس الجاري ) مصحوب بأشكال نضالية موازية .

و جاء قرار تمديد الإضراب حسب ما جاء في البيان الوطني للتنسيقية، ردا على الوزارة الوصية لعدم استجابتها لمطلب ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد“ المتمثل في “الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم المرسمين” .

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