أكادير : تسخير قوات الامن وجرافات لتحرير الملك البحري

ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت السلطات المحلية، بحر الاسبوع الجاري ، حملة موسعة عبر تسخير قوات الامن وجرافات لهدم منازل عشوائية بجنبات شاطئ إيموران بجماعة اورير شمال أكادير .

وتمكنت السلطات المحلية ، من تحرير جزء كبير من إحتلال الملك البحري بشاطئ أورير، عبر إزالة مجموعة من “البراريك” العشوائية الكائنة كذلك بشاطئ ايموران التابع لنفس الجماعة الترابية، وذلك بعد إحداث “قرية الصيادين” بجانبها.

و تأتي هذه الخطوة التي أشرفت عليها السلطات المحلية لتدشبن المشروع المذكور، والذي تشهده إيموران. و ستسمح هذه الخطوة بإعطاء الإنطلاقة لإستغلال قرية الصيادين، والتي تتوفر فيها معايير الحداثة و الجمالية حسب ما جاء في تصميمها، و تحسين ظروف عمل البحارة، و الحفاظ على متانة القوارب، و تثمين المنتوج السمكي.

و يتكون المشروع أساسا من سوق للسمك بمواصفات دولية، و 52 محل للبحارة ومحطة للوقود وأخرى للتبريد، إلى جانب مرفق إداري ومزلق لقوارب الصيد التقليدي.

هذا واستحسن البحارة ما تم إنجازه، واعتبروه تقدما وتحسينا لظروفهم المعيشية والإقتصادية ومساهمة في تثمين المنتوج البحري بالمنطقة.

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