تارودانت .. “البسيج” يعتقل شخص يشتبه في انتماءه لتنظيم ارهابي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت فرقة خاصة ل ” بسيج “، صباح اليوم الاربعاء 20 مارس الجاري، شخص في الثلاثينيات من عمره، بداخل ضيعة فلاحية بالجماعة الترابية الكدية البيضاء بإقليم تارودانت، يشتبه في موالاته للتنظيم الارهابي “داعش”.

وأظافت مصادر أن الموقوف، سبق أن لاذ بالفرار في وقت سابق، قبل ان يتم رصد مكان تواجده من جديد صباح اليوم، ليتم إعتقاله.

العملية تأتي بعد أسبوعين من إعتقال مستشار جماعي ينتمي لحزب البيجيدي بأولاد التايمة ، تم إعتقاله بدوار توزنكين بالجماعة الترابية سيدي بوموس، رفقة أحد التجار بالمدينة ، يشتبه في ارتباطهم بتنظيم ارهابي .

ويذكر أن المنطقة شهدت خلال أواخر فبراير الماضي ايقاف شاب عشريني لنفس الغاية.

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