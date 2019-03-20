تارودانت .. “البسيج” يعتقل شخص يشتبه في انتماءه لتنظيم ارهابي

نُشر بتاريخ :  2019-03-20 - 10:06
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت فرقة خاصة ل ” بسيج “، صباح اليوم الاربعاء 20 مارس الجاري، شخص في الثلاثينيات من عمره، بداخل ضيعة فلاحية بالجماعة الترابية الكدية البيضاء بإقليم تارودانت، يشتبه في موالاته للتنظيم الارهابي “داعش”.

وأظافت مصادر أن الموقوف، سبق أن لاذ بالفرار في وقت سابق، قبل ان يتم رصد مكان تواجده من جديد صباح اليوم، ليتم إعتقاله.

العملية تأتي بعد أسبوعين من إعتقال مستشار جماعي ينتمي لحزب البيجيدي بأولاد التايمة ، تم إعتقاله بدوار توزنكين بالجماعة الترابية سيدي بوموس، رفقة أحد التجار بالمدينة ، يشتبه في ارتباطهم بتنظيم ارهابي .

ويذكر أن المنطقة شهدت خلال أواخر فبراير الماضي ايقاف شاب عشريني لنفس الغاية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

أمن سلا يعتقل 6 أشخاص ظهروا في فيديو يتبادلون العنف

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، زوال الثلاثاء 19 مارس الجاري، من توقيف…