الأساتذة المتعاقدون يجوبون شوارع مدينة مكناس ليلا في مسيرة بالشموع

ع محياوي – هبة بريس

انطلقت مساء يوم أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، حسب مصدر لـ ” هبة بريس ” مسيرة حاشدة بالشموع من أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية و التكوين بمكناس في اتجاه وسط المدينة الجديدة ” حمرية ” شارك فيها أساتذة من مختلف المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بمكناس، و الاساتذة المتدربين، تطالب بإسقاط التعاقد ورفض التوقيع على ملحق العقد والتعبير عن سلوكيات الوزارة التي اتجهت الى وقف الأجور لعدد من الاساتذة المتعاقدين و التهديد بالفصل.

وطالب المحتجون أثناء مسيرتهم التي جابت أهم شوارع المدينة بتصحيح مجموعة من الاختلالات في طريقة التعاطي مع ملفهم، وكذا من أجل تحقيق العدالة و المساواة بين أفراد الأسرة التعليمية، ولإعادة الاعتبار للمعلم الذي أصبح مهمشا و مهددا بالعطالة عن العمل في أي لحظة .

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