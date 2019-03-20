مدريد: الأمين العام لجامعة الدول العربية يكرم مغربيين في ذكرى التأسيس

يسير الإيحيائي _ مكتب هبة بريس بمدريد

على هامش اللقاء السنوي الذي تنظمه جامعة الدول العربية بمدريد،واعترافا منها بالمساهمات القيمة لأفراد الجالية العربية المقيمة بالديار الإسبانية تم تكريم عدد من الوجوه الفاعلة في الحقل السياسي والعلمي بدرع جامعة الدول العربية بمناسبة ذكرى تأسيسها الذي يصادف 22 مارس من كل سنة.

الحفل الذي إفتتحه الأمين العام السيد “أحمد أبو الغيط” بفندق “أنتيركونتينينطال” بالعاصمة مدريد تطرق فيه خلال كلمة ألقاها بالمناسبة إلى عدد من القضايا العربية كفلسطين وغيرها من الدول التي تصنف مشاكلها ضمن أولويات إهتمامات الجامعة باعتبارها أعلى سلطة تقريرية فيما يخص القضايا العربية ذات الإهتمام المشترك حسب الميثاق الذي أنشئت بموجبه سنة 1945.

ذكرى التأسيس تميزت بحضور لافت لسفراء الدول العربية،حيث مثل المملكة المغربية السيدة “كريمة بنيعيش” سفيرة صاحب الجلالة لدى الجارة الشمالية،كما تم بالمناسبة تكريم كل من السيد “محمد الشايب” البرلماني المغربي الوحيد في إسبانيا الذي تسلم جائزة جامعة الدول من سفيرة دولة عمان مذكرا الحضور بأن مدينة القدس هي عاصمة دولة فلسطين، إضافة إلى السيد “محمد ظهيري” البروفيسور في جامعة “كومبلوتينسي” بالعاصمة مدريد والذي تسلم جائزة الجامعة العربية من سفير دولة تونس.

كما أقيمت في نهاية الحفل وجبة عشاء على شرف الحضور شاركت فيه كل الدول العربية بأطباقها المتميزة ،حيث كان الكسكس المغربي الأصيل واحدا من أهم الأطباق التي نالت إعجاب الحاضرين.

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