بسبب تصريحات أردوغان .. أستراليا تستدعي سفير تركيا

هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأربعاء 20 مارس، إنه سيستدعي السفير التركي في كانبيرا لكي يشرح التصريحات “المسيئة للغاية” التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أعقاب الاعتداءاين الإرهابيين على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا ،خلفا مقتل وجرح العشرات من المصلين.

وكان إردوغان الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قدم الاعتداء الذي حصل في كرايست تشيرش بوصفه جزءا من هجوم أكبر على تركيا والإسلام،. وحذر من أن الأستراليين الذين سيكونون معادين للإسلام سيلقون نفس مصير الجنود الأستراليين الذين ق تلوا بأيدي القوات العثمانية في معركة غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى.

وقال سكوت موريسون لـ”إيه بي سي”، ” أجد هذا تعليق ا مسيئ ا للغاية، بالطبع أجده كذلك، وسأستدعي السفير التركي اليوم لمناقشة هذه القضايا “.

من جهته، احتج نائب رئيسة الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز، محذ را من أن تسييس المجزرة “يعر ض للخطر مستقبل وسلامة الشعب في نيوزيلندا والخارج، وهو غير منصف إطلاقا “.

وجرح ثلاثة أتراك في المجزرة التي ق تل فيها 50 من المصلين وجرح عشرات آخرون في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.

وقام المسلح، وهو أسترالي من المنادين بتفو ق العرق الأبيض، بتصوير الهجوم ونقله بشكل مباشر ونشر بيانا من 72 صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن ه ضربة موج هة “للغزاة المسلمين”.

وسارعت سلطات نيوزيلندا إلى العمل لوقف انتشار التسجيل المصو ر، محذرة من أن تشارك التسجيل يعر ض المستخدم للمحاكمة، فيما أزال فيسبوك الصور عن مئات آلاف الصفحات.

لكن خلال تجمعات انتخابية في نهاية الأسبوع، عرض إردوغان التسجيل وأشار مرارا إلى الهجوم باعتباره مؤش را إلى تصاعد موجة عداء للإسلام تجاهلها الغرب.وقال خلال تجمع انتخابي في شنقلعة بغرب تركيا “إن ه ليس حادثا معزولا ، إن ها مسألة أكثر تنظيما “.

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