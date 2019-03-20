طنجة.. حجز 6.915 قرص مهلوس و80 غراما من مخدر الكوكايين

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 6.915 قرص مهلوس وحوالي 80 غراما من مخدر الكوكايين بحوزة شخصين يشتبه في تورطهما في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية، يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات، فضلا عن ضبط ساطورين وسيارة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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