انتحار خمسيني تناول سم بإقليم الحاجب

ع محياوي – هبة بريس

أقدم رجل خمسيني على وضع حد لحياته، اليوم الثلاثاء، حسب مصدر لـ ” هبة بريس ” إثر شربه سم بدوار أيت محمد وعبدالله التابع لمركز الفوارات بجماعة أيت حرز الله إقليم الحاجب .

وبحسب ذات المصدر، فإن الهالك كان في خلاف مع أبنائه بمنزلهم، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر قوة مفعول السم داخل جسمه، حيث تم توجيه جثته إلى مستودع الأموات محمد الخامس بمكناس، في أفق إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما جرى فتح تحقيق من طرف الدرك الملكي حول الحادث لتحديد الظروف والملابسات والأسباب التي دفعت الخمسيني إلى إزهاق روحه.

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